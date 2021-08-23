شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول دولي يحذر من خطرين.. التغير المناخي والحرب النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الجديد لمنظمة «الحظر الشامل للتجارب النووية»، روبرت فلويد إن الاحتباس الحراري لا يعد هو الخطر العالمي الوحيد.

وقال فلوريد، الذي ترأس المنظمة هذا الشهر «نحن كجنس بشري، نواجه تهديدين قائمين رئيسيين: الأول هو التغير المناخي والآخر هو اندلاع حرب نووية».

وأضاف فلوريد، الذي خلف لاسينا زيربو من بوركينا فاسو إنه على الرغم من أنها مشكلة عالمية، فإن الوعي بالأسلحة النووية ليس شاملا.

وتابع «إذا نشبت حرب، تستخدم فيها أسلحة نووية، فإنها ستضر بالفعل بنا جميعا. إنه تأثير عالمي، سواء ذلك فيما يتعلق بالتلوث أو تأثيرات درجة الحرارة على الكوكب».

ولدى المنظمة ومقرها فيينا حوالي 300 مركز قياس، موزعة في مختلف أنحاء العالم للكشف عن الانفجارات النووية، وبالتالي فإن الاختبارات في كوريا الشمالية يمكن تحليلها ببيانات من المنظمة.

وحذر فلويد، وهو أسترالي الجنسية من أنه لا يمكن أن يؤدي استخدام الأسلحة النووية فحسب إلى تشجيع الدول الأخرى على القيام بنفس الشيء، لكن أيضا سيكون له تأثير عالمي على البيئة.