شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان كانت متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الهزيمة في حرب الولايات المتحدة بأفغانستان كانت متوقعة.

وبحسب مقال لـ«آدم نوسيتر»، يشير التاريخ الحديث إلى أنه من الحماقة أن تخوض القوى الغربية حروبا في أراضي الشعوب الأخرى، وأن التدخل الأمريكي يكاد يكون محكوما عليه بالفشل منذ البداية.

وأردف: يقول الرئيس بايدن ومستشاروه إن الانهيار الكامل للجيش الأفغاني أثبت عدم جدارته، مبررا بذلك الانسحاب الأمريكي. لكن الذوبان الاستثنائي للحكومة والجيش والانتقال غير الدموي في معظم الأماكن حتى الآن يشير إلى شيء أكثر جوهرية.

ومضى يقول: لم تكن الحرب التي اعتقد الأمريكيون أنهم يخوضونها ضد طالبان هي الحرب التي خاضها حلفاؤهم الأفغان. هذا جعل الحرب الأمريكية، مثل غيرها من المغامرات الاستعمارية الجديدة، محكوما عليها بالفشل منذ البداية، على الرغم من الإغراءات.

وأضاف: غالبًا ما تكون حركات التمرد المحلية لديها من الحوافز أكثر، على الرغم من تفوق الآخرين من حيث المال والتكنولوجيا والأسلحة والقوة الجوية.

وتابع: تخوض القوى الخارجية حربا واحدة، حيث إن تلك القوى المحتلة وحلفاءها الذين يعيشون هناك بالفعل، شيء مختلف تماما. في أفغانستان، لم يكن الخير مقابل الشر، كما يراه الأمريكيون، بل جارا ضد جاره.

حرب العصابات

ومضى يقول: عندما يتعلق الأمر بحرب العصابات، وصف ماو تسي تونغ ذات مرة العلاقة التي يجب أن توجد بين الشعب والقوات بأن الأول يشبه المياه، والثاني هو السمك الذي يسكنه.

وأردف: عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، كان الأمريكيون سمكة خارج الماء. تماما كما كان الروس في الثمانينيات. مثلما كان الأمريكيون في فيتنام في الستينيات. وكما كان الفرنسيون في الجزائر في الخمسينيات. والبرتغاليون خلال محاولاتهم غير المجدية للاحتفاظ بمستعمراتهم الأفريقية في الستينيات والسبعينيات. والإسرائيليون أثناء احتلالهم لجنوب لبنان في الثمانينيات.

وتابع: في كل مرة أعلنت فيها القوى المتدخلة في كل هذه الأماكن أن التمرد المحلي قد هُزم نهائيا، أو أن زاوية قد انقلبت، كان الجمر المشتعل يؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة.

وأضاف: اعتقد الأمريكيون أنهم هزموا طالبان بنهاية عام 2001، حتى إنها لم تعد مصدر قلق لهم. لكن النتيجة كانت في الواقع أكثر غموضا.

وأضاف: لكن معظم هؤلاء ذابوا بشكل أساسي ولا أحد يعرف أين ذهبوا، بحد تعبير الجنرال ستانلي ماكريستال، كما ورد في كتاب «الحرب الأمريكية في أفغانستان».

ومضى يقول: في الواقع، لم يتم هزم طالبان. قُتل الكثير على أيدي الأمريكيين، لكن البقية تلاشت ببساطة في الجبال والقرى، أو عبر الحدود إلى باكستان، التي نجحت في إنقاذ الحركة منذ إنشائها.

هجوم كبير

وأردف: بحلول عام 2006، كانوا قد أعادوا تشكيل ما يكفي لشن هجوم كبير. تجلت نهاية القصة في الإذلال الأمريكي الكئيب والمقدر سلفًا الذي تكشف خلال الأسبوع الماضي.

واستطرد: كتب مؤرخ مغامرات البرتغال في أفريقيا، باتريك شابال، قبل 20 عاما، في الوقت الذي كان الأمريكيون يتورطون فيه بشكل قاتل في أفغانستان يقول إن جميع الحروب الاستعمارية تخسر على المدى الطويل.

واعتبر الكاتب أن ما حدث كان مفاجأة، حيث إن أمريكا في العقود الماضية كانت مليئة بالحديث عن «دروس» فيتنام المفترضة.

وأشار إلى ما قاله مايك مانسفيلد زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي: كانت التكلفة 55000 قتيل، و303000 جريح، و150 مليار دولار. لقد كان التدخل غير ضروري، لا مبرر له، لم يكن مرتبطًا بأمننا أو بمصلحتنا الحيوية. لقد كان مجرد مغامرة خاطئة في جزء من العالم كان يجب أن نبقي أنوفنا بعيدة عنه.

كما عرض لنصيحة رئيس فرنسا شارل ديغول لنظيره جون كينيدي في عام 1961 التي قال له فيها: أتوقع أنك ستغرق خطوة بخطوة في مستنقع عسكري وسياسي لا نهاية له، بصرف النظر عما تنفقه من المال والرجال.

وتابع ديغول نصيحته بقوله: حتى لو وجدت قادة محليين مستعدين لطاعتك من أجل مصلحتهم، فإن الناس لن يوافقوا على ذلك، وفي الحقيقة لا يريدونك.

ومضى الكاتب يقول: اعتقدت الولايات المتحدة أنها كانت تساعد الأفغان على محاربة الصورة الرمزية للشر، طالبان، المرشح الأول للإرهاب الدولي. وكان ذلك بمثابة الصورة المقدمة للحرب الأمريكية.

السياسات القمعية

وأضاف: لكنْ الأفغان، وكثير منهم، لم يكونوا يخوضون تلك الحرب. طالبان من مدنهم وقراهم. ربما تكون أفغانستان، خاصة في مراكزها الحضرية، قد تغيرت على مدى 20 عامًا من الاحتلال الأمريكي. لكن القوانين التي روجت لها طالبان والسياسات القمعية تجاه المرأة لم تكن مختلفة تمامًا عن العادات السائدة في العديد من هذه القرى الريفية، لا سيما في جنوب البشتون.

ولفت إلى أنه وفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش العام الماضي، كانت هناك مقاومة لتعليم الفتيات في العديد من المجتمعات الريفية في أفغانستان، وحتى خارج عواصم المحافظات، لا سيما في الشمال، من النادر رؤية نساء لا يرتدين البرقع. وأضاف: هذا هو السبب الذي جعل طالبان تقيم العدالة منذ سنوات، بوحشية في كثير من الأحيان، في المناطق التي سيطرت عليها، برضا - وحتى بقبول من السكان المحليين.

وتابع: كتبت هيومن رايتس ووتش أن النزاعات المتعلقة بالممتلكات وقضايا الجرائم الصغيرة يتم الفصل فيها على وجه السرعة، أحيانًا من قبل علماء الدين. وهذه المحاكم لها سمعة «عدم الفساد» مقارنة بالنظام الفاسد للحكومة السابقة.

وبحسب الكاتب، فإن هذا نظام يركز على العقوبة، وغالبًا ما يكون قاسيًا.

وأضاف: ورد أن زعيم طالبان، الملا عبدالغني بردار، لقي ترحيبا حارا عندما عاد هذا الأسبوع إلى مدينة قندهار الجنوبية، مسقط رأس حركة طالبان. يجب أن يكون هذا عنصرا آخر من عناصر التفكير للقوة العظمى التي شعرت قبل 20 عاما أنه ليس لديها خيار سوى الرد بجيشها على جرائم 11 سبتمبر.