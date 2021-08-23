200 قرار لاجتثاث الإرهاب بالسودان.. ضربات قاضية للإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان أنها بصدد إصدار 200 قرار لاجتثاث عناصر التنظيم الإرهابي في الخدمة المدنية والاقتصاد.

يأتي ذلك بعد لحظات من إصدار البنك المركزي في السودان قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا بينهم عناصر بارزة بتنظيم الإخوان، متهمين بالإتجار في العملات الحرة والإضرار بالاقتصاد الوطني.



وقال عضو لجنة تفكيك الإخوان السودانية، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، إن اللجنة تعكف على مراجعة مائتي مشروع قرار بحق التنظيم الإرهابي وسترى النور تباعاً الفترة القادمة.

وأوضح صالح أن القرارات المرتقبة بحق الإخوان ستشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية.

وأشار إلى أن ملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد أموال وزمن الشعب السوداني.

وأضاف: "ستتم دراسة ملف الخدمة المدنية بدقة والذي سيرى النور في الأيام المقبلة".

وكشف عن رصدهم 90 حسابا مصرفيا تمارس أنشطة مشبوهة ومضاربات في العملات وأنهم أوقفوا عددا من أصحابها يجري التحقيق معهم.

وكان صالح قد وعد بنشر أسماء أصحاب هذه الحسابات الذين يعملون على تقويض الفترة الانتقالية، حسب وصفه.

ولجنة تفكيك الإخوان جرى تشكيلها قبل أكثر من عام بموجب بنود الإعلان الدستوري المبرم بين شركاء الثورة العسكريين والمدنيين، لاجتثاث النظام الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها لصالح الدولة.

وسددت اللجنة، التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستوى السياسي والاقتصادي.