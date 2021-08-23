رئيس الأركان الأفغاني السابق يكشف أسباب "الانهيار السريع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس أركان الجيش الأفغانى السابق الجنرال ياسين ضياء إن الجيش لم يهزم ولكن السياسة والقيادة فشلتا بأفغانستان مما أدى لانهيار البلاد بشكل متسارع.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية، الأحد، عن ضياء القول إنه "لا ينبغي أن يلوم العالم والشعب الأفغاني أفراد الجيش الوطني الأفغاني".



وأضاف أن الجيش استُخدم سياسيا ولم يتم تعيين قادته على أساس مزاياهم وخبراتهم.



وحول هروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قال ضياء إنه والقصر الرئاسي لم يتعرضا لأي تهديد ولم تكن هناك ظروف تضطره إلى الفرار.

وطلب الجنرال ياسين ضياء من طالبان أن تكون هناك حكومة شاملة في أفغانستان، وأضاف أنه يتعين اختيار رئيس الدولة من خلال الانتخابات .

وفي غضون عشرة أيام، سيطرت حركة طالبان منتصف الشهر الجاري على كامل المناطق في أفغانستان تقريبا، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.