موجز الخليج 365 الاقتصادي.. كارثة في العراق وحرب عملة باليمن

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يخوض اليمنيون حربا بشأن العملة الورقية، تهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

مع رفع أسعار الوقود في لبنان "البنزين والسولار" لتخفيف أعباء فاتورة الدعم، باتت السلع والخدمات الأساسية خارج نطاق عدالة إنقاذ الدولة.

اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على فتح المعابر الحدودية بين البلدين أمام حركة الناس والبضائع في أكتوبر المقبل.

انخفض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بشكل خطير يهدد العراق بالجفاف وسط تجاهل تركي إيراني للكارثة.

تعزيزا للشراكة الاقتصادية القوية بين الإمارات والسعودية دشن البلدان مشروع "عابر"، لإنشاء عملة رقمية تستخدم بين البنوك.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالاستمرار في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مقدمتها صناعة السيارات.

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال" في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

يترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وفداً رسمياً وتجارياً رفيع المستوى لزيارة أوزبكستان خلال الفترة من 24 حتى 26 أغسطس الجاري.