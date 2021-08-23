بايدن: المدنيين في مطار كابول يواجهون خطر هجمات داعش.. ونؤيد فرض عقوبات على طالبان وفقاً لتطورات الوضع

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المدنيين في مطار كابول يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم "داعش" أو جماعات أخرى.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم الأحد، إن "الإرهابيين في أفغانستان قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب".

واعتبر بايدن أن "الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان"، وذلك بعد أيام من سيطرة حركة طالبان على معظم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول.

وأعلن بايدن عن إجلاء 12 ألف شخص من مطار كابل منذ 14 أغسطس الجاري، مؤكداً أن "عمليات الإجلاء من المطار قاسية ومؤلمة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هدف واشنطن الأساسي هو "إخراج الأمريكيين من أفغانستان بشكل آمن"، مشيراً إلى أن بلاده "تعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا من مطار كابل".

كما أعلن بايدن أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تمديد المهلة النهائية إذا لزم الأمر.

وتابع: "نأمل ألا نضطر إلى التمديد"، مضيفاً: "سنرى ما الذي بإمكاننا فعله في حال طلب منه ذلك قادة أجانب".

وأوضح بايدن إن القوات الأمريكية وسعت حدود مطار كابول، في إطار جهودها لتسريع إجلاء أمريكيين وأفغان ومواطني دول حليفة.

واعترف الرئيس الأمريكي بأن طالبان تتعاون في تلك الجهود، لكن "الموقف لا يزال خطيرا".

كما صرح بايدن بأنه سيؤيد فرض عقوبات على حركة طالبان وفقا لتطورات الوضع.