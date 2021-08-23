الجيزة: صيانة الصرف الصحي بمدرستين في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

رصدت محافظة الجيزة الشكوى الواردة على إحدى المواقع الإخبارية بشأن وجود طفوحات للصرف الصحي بمدرستي الشهيد محمد طلعت الإعدادية المشتركة وعمر بن الخطاب التجريبية في الحوامدية.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية، بسرعة التوجه للمناطق محل الشكوى وإزالة أسبابها مع المتابعة الدورية لعدم تجددها.

ووجهت مدينة الحوامدية، فرق الصرف الصحي لصيانة غرف الصرف الصحي بمكتب الصحة والمتسبب في وجود مياه داخل مدرسة محمد طلعت عبدالوراث، وجاري شفط المياه يدويًا لضيق الممر، وعدم التمكن من دخول أي معدة للمنطقة مع متابعة حالة الصرف بمحل الشكوى الآخر، وتلاشي كافة المعوقات، بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.