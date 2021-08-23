الوزراء: الحكومة لديها توجّه بأن يكون التطعيم "إلزامي" لمن فوق الـ18 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشعب المصري، عانى كثيرًا من توقفات العملية التعليمية خلال العامين الماضيين، ومن تطبيق التعليم عن بعد، الذي لا يمكن أن يكون الوسيلة الأساسية التي تستمر عليها العملية التعليمية، والجميع شكى من تراجع مستوى الطلاب بسببه، ومن ثم لتجنب هذا فتوجه الدولة هو أن يكون التطعيم "إلزامي" لمن هو فوق الـ18 عامًا من الطلاب، وأيضًا للعاملين في المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الحكومة تسابق الزمن لإتمام ذلك قبل بداية العام الدراسي، حيث لا يوجد مبرر للإحجام عن اللقاح، فهناك موثوقية علمية الآن لكافة اللقاحات.

وأضاف السفير نادر سعد - خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن العام الدراسي المقبل سيكون حضوريًا والاستثناءات من الحضور ستكون في حدها الأدنى وفق لضوابط يحددها وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، وبدأ بالفعل تسجيل المعلمين بالمدارس لتلقي اللقاح، ووزيرة الصحة أكدت خلال اجتماع اليوم أن أي معلم سجل بياناته على موقع اللقاح ستصله رسالة خلال 72 ساعة باسم مركز التلقيح الذي سيتوجه له، وأنه سيتم منح المدارس الدولية التي ستبدأ العام الدراسي مبكرًا أولوية فى الحصول على اللقاحات.