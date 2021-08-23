الناتو: 20 قتيلا على الأقل في مطار كابل ومحيطه خلال الأسبوع الماضي

اسماعيل عبد الحي - أكد مسؤول في حلف الناتو أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال الأسبوع الأخير في مطار كابل ومحيطه على خلفية عمليات الإجلاء المتواصلة من المدينة منذ سقوطها في قبضة حركة "طالبان"

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "الأزمة خارج مطار كابل مؤسفة، ونركز على إجلاء جميع الأجانب في أسرع وقت ممكن".

ولفت المسؤول إلى أن قوات الناتو المنتشرة في المطار تلتزم بالإبتعاد لمسافة محددة عن مناطقه الخارجية، بغية تفادي أي إشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" التي سيطرت على العاصمة الأفغانية قبل أسبوع.

المصدر: "رويترز"