ليبيا / إصابات جرّاء تفجير إرهابي إستهدف نقطة أمنيّة لـ "الجيش الوطني"

اسماعيل عبد الحي - كشفت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، عن وقوع تفجير إنتحاري إستهدف نقطة أمنية للواء 128 مشاة التابع لـ "الجيش الوطني" (الموالي للمشير خليفة حفتر) بجنوب البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن التفجير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، مشيرة إلى أن شخصا حاول إستهداف بوابة منطقة زلة جنوب ليبيا بواسطة حقيبة متفجرات، إلا أن قوات الجيش تمكنت من إصابة الإرهابي بعد ملاحقته، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين العناصر الأمنية بالبوابة، مؤكدة أن محطة الوقود التي تبعد بـ 200 متر تقريبا لم تتأثر.

وبثت قناة "218 نيوز" لقطات لإحتراق السيارة المفخخة في مكان الهجوم، بالإضافة إلى لقطات تُظهر لحظة إلقاء القبض على منفذه الذي تشير أنباء إلى أنه يحمل الجنسية السودانية.

المصدر: RT + وسائل إعلام