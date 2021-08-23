المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء

اسماعيل عبد الحي - قال الناطق باسم القيادة العامة في ليبيا، اللواء أحمد المسماري، إن «انتحاريًّا داعشيًّا من ذوي البشرة السمراء هاجم بسيارة مفخخة بوابة زلة ( 750 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طرابلس)».

وأشار المسماري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد، إلى «عدم حدوث أي خسائر بشرية»، مؤكدًا «التصدي للإرهابي وإصابته إصابة بليغة مات على أثرها بعد محاولة إسعافه بالمستشفى».

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية وشهود عيان وقوع انفجار ببوابة في مدينة زلة، فيما تداولت صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي مشاهد سحب الدخان في موقع الانفجار، وما قالوا إنهم أهالي يلقون «القبض على منفذ التفجير».

ولم يتضح عدد الضحايا ودوافع التفجير من مصدر رسمي.