الإفراج عن محتجزين في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - رحّبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإفراج عن محتجزين في ليبيا، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وجدّدت البعثة عبر بيان لها، مناشدتها لجميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية، لضمان وإحترام ودعم التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وفي سياق آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإستئناف ضخ المياه إلى طرابلس، وأشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي

وأكدت البعثة مجددا على أنه "لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمداداتها".

المصدر: موقع "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"