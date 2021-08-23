الصين بين الأمل والقلق لمستقبل أفغانستان

يوفر استيلاء طالبان على السلطة، فرصًا سياسية واقتصادية للصين، بما في ذلك تنمية الثروات المعدنية الهائلة في أفغانستان، وقد قالت بكين إنها مستعدة للمساعدة في إعادة بناء الدولة الفقيرة. لكن الاستقرار مطلوب، لجني معظم هذه الفوائد، وكانت النتيجة المباشرة للانسحاب الأمريكي، هي المزيد من عدم الاستقرار.

كما انتقد المسؤولون الصينيون ووسائل الإعلام الحكومية، ما يسمونه انسحاب أمريكا «المتسرع» من أفغانستان. جاء في عنوان رئيسي في صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة: «نصر طالبان السريع يحرج الولايات المتحدة، ويحطم الصورة، والغطرسة».

فيما قال الرئيس جو بايدن إن مغادرة أفغانستان، ستعد أمريكا للتعامل مع التهديدات المحتملة الأكبر، بما في ذلك من الصين.

خطر الإرهاب

ومثل العديد من الدول، تشعر الصين بالقلق من خطر الإرهاب من أفغانستان بقيادة طالبان.

وأخبرت بكين طالبان مرارًا وتكرارًا، أن البلاد لا يمكن أن تصبح أرضًا خصبة للمسلحين، لشن هجمات في شينجيانغ، تمامًا كما استخدمها أسامة بن لادن كقاعدة للتحضير لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

وقد يكون التهديد الأقرب هو امتداد التشدد إلى باكستان وآسيا الوسطى، حيث استثمرت الصين بكثافة وسعت إلى بناء تحالفات.

وقال لي وي، خبير الأمن الدولي المتقاعد من معهد الصين: «لقد وعدت حركة طالبان الأفغانية، بأنها ستنفصل عن القوات الإرهابية الدولية، لكننا لم نرَ بعد كيف سيفعلون ذلك لأنهم ليسوا في السلطة رسميًا».

يمكن أن تكون طالبان شريكًا غير متناسق مع الصين لأن فلسفتها القائمة على الدين تتعارض تمامًا مع رؤية بكين.

واستضاف وزير الخارجية وانغ يي، وفدا برئاسة الزعيم السياسي لطالبان، الملا عبدالغني بردار، أواخر الشهر الماضي، وضغط على آمال الصين في الاستقرار وإنهاء العنف والتهديدات الإرهابية.