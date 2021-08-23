270 ألف لغم نزعها مسام السعودي من اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية، في المناطق السكنية والمدارس والطرقات، في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2021 من انتزاع 1589 لغما، تنوعت ما بين 14 لغما مضادا للأفراد، و458 لغمًا مضادًا للدبابات، و1116 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ونزع في محافظة عدن 48 لغما مضادا للدبابات.

وبذلك يبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 269 ألفا و923 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.