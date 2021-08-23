السودان: «مناوي» يؤكد رفضه التصالح مع قادة النظام المعزول

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أنه لن يتصالح مع قادة حزب «المؤتمر الوطني» المنحل الحاكم سابقاً بقيادة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وشدد على أهمية إجراء مصالحات واسعة مع الشعب السوداني، وعزل من أسماهم بالمجرمين وحدهم دون ممارسة سياسة الإقصاء، التي قال إنها كلفت السودان أثماناً باهظة.وفي السياق، أشاد مناوي بالجهود التي بذلها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ووصف مناوي خلال زيارته أمس، مقر قيادة قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور جهود حميدتي بأنها كبيرة ومقدرة، وساهمت باستكمال عملية السلام في جوبا، داعياً القوات النظامية إلى التماسك والتعاضد من أجل المحافظة على السلام.