«الغذاء العالمي» يحذر: كارثة إنسـانية تلوح في الأفق

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان.

ودعت ماري إلين ماكجرورتي، مديرة البرنامج في أفغانستان إلى تنسيق وثيق داخل المجتمع الدولي.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة: «سيصبح الوضع مروعاً بالفعل، كارثة مطلقة، كارثة إنسانية كاملة».

وتشير تقديرات البرنامج إلى أنه من بين نحو 38 مليون شخص في أفغانستان، 14 مليون بالفعل ليس لديهم ما يكفي من طعام، وتشهد البلاد موجة شديدة من الجفاف. وناشدت الدول لإرسال دعم في شكل طعام وأدوية وحماية ومساعدة مالية، محذرة من أنه إذا لم تصل مساعدات، في غضون 6 أو7 أسابيع فسيكون الأوان قد فات.