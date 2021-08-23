قطر تحدد الثاني من أكتوبر موعدا لأول انتخابات تشريعية

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مرسوم أصدره عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد ونشره الديوان الأميري بأن أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد في الثاني من أكتوبر تشرين الأول لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسينتخب القطريون 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا وسيظل الأمير يعين باقي الأعضاء.

سيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقر السياسات العامة للدولة والميزانية. كما سيمارس رقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الهيئات التي تضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب الذي بمقدوره عرقلة القوانين واستجواب الوزراء رغم أن صنع القرار يقع في نهاية المطاف على عاتق أمير البلاد كما هو الحال في الدول المجاورة.

رويترز