الرئاسة التونسية: السعودية تتعهد بتقديم الدعم المطلوب لتونس

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الرئاسة التونسية يوم الأحد إن السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب لتونس في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي الصعب لهذا البلد، في أحدث إشارة على دعم المملكة للرئيس قيس سعيد في مواجهة خصومه الإسلاميين.

وتابعت الرئاسة في بيان إن وزير الدولة السعودي لشؤون افريقيا أحمد عبد العزيز قطان اجتمع مع الرئيس قيس سعيد في تونس، ثم عُقد اجتماع بين مسؤولين كبار من البلدين لبحث سبل التعاون.

وتكافح تونس مع عجز مالي غير مسبوق بلغ ‭‭‭11.4‬‬‬ بالمئة العام الماضي. وتونس التي يوشك اقتصادها على الانهيار تحتاج لتوفير ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار لسداد ديون خارجية هذا العام ودفع رواتب مئات آلاف الموظفين في القطاع العام.

رويترز