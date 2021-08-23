شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت توافق على عبور خمسة آلاف أفغاني في طريقهم إلى أمريكا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Afghan security forces stand near the Marshal Fahim military academy after a series of explosions in Kabul, Afghanistan January 29, 2018. REUTERS/Mohammad Ismail
نشر قبل 3 ثواني - 1:11 صباحًا, 23 أغسطس 2021 م
المناطق - وكالات
وافقت الكويت على عبور خمسة آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، إن هذه الموافقة تأتي استمراراً لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتقديراً للعلاقات الإستراتيجية بين الكويت وأمريكا، وتعزيزاً للتعاون القائم بينهما.