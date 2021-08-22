شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 14 ألف إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 14404 إصابات جديدة بفيروس كورونا و318 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574527.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.