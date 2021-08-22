شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «بايدن» لم يستبعد إرسال قوات إضافية إلى كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن لم يستبعد إرسال المزيد من القوات إلى المطار في كابول، ولكن "في الوقت الحالي، نعتقد أن لدينا قوات كافية على الأرض".

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة (إن بي سي): "في الوقت الراهن نعتقد أن لدينا قوات كافية على الأرض لكن كل يوم يسأل الرئيس قادته العسكريين ما إذا كانوا بحاجة إلى موارد إضافية وقوات إضافية. وحتى الآن، كان الجواب لا، لكنه سيسأل مرة أخرى اليوم".

وفي تصريحات أخرى لشبكة (سي إن إن) نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، قال سوليفان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابول الساعين إلى مغادرة أفغانستان "أولوية قصوى" ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأضاف أن "التهديد حقيقي وشديد ومستمر، وهو شيء نركز عليه بكل أداة في ترسانتنا".

وقال إننا "نعمل بجد مع أجهزتنا الاستخباراتية لمحاولة عزل وتحديد المكان الذي قد يأتي أي هجوم منه".