شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 74 وفاة و5634 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، بتسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفا و184 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5634 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و825 ألفا و 89 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 9647 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 659 ألفا و168.