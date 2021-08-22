شكرا لقرائتكم خبر عن الحرائق تلتهم 100 ألف فدان في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية ، اليوم الأحد، أن حريق الغابات "كالدور فاير" المشتعل في شرق سكرامنتو بولاية كاليفورنيا قد امتد لمساحة 100 ألف فدان اليوم الأحد، ولكن مسؤولي الإطفاء قالوا إنه من المتوقع أن تضعف الرياح القوية التي أشعلت نيران الحريق سريع الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الحريق المستعر الذى اشتعل يوم 14 أغسطس أحرق 98 ألفا و149 فدانا ولم يقم رجال الإطفاء بعد باحتواء النيران.

وزادت رقعة الحريق بأكثر من 15 ألف فدان حتى يوم السبت وخلال الليل، حيث واجه رجال الإطفاء هبوب رياح من 30 إلى 40 ميلا في الساعة.

ودمر الحريق 328 مبنى حتى وقت مبكر من اليوم الأحد . وبسبب تهديد الحريق ، سيتم إغلاق تسع غابات وطنية في المنطقة اعتبارا من اليوم الأحد حتى 6 سبتمبر.