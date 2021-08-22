شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق الميليشيا «مسيرة» تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها مع المملكة ضدّ كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.