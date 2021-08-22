شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن: عمليات الإجلاء من كابول صعبة وخطيرة جدا وجنودنا معرضون للخطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "عمليات الإجلاء من كابول صعبة وخطيرة جدا وجنودنا معرضون للخطر".



وتعهد بايدن، في كلمة الأحد عن الوضع في أفغانستان، بإعادة أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان إلى بلاده.

وكان بايدن قد قال الجمعة، إن عملية إجلاء كبرى تتم للأمريكيين وللحلفاء الأفغان من أفغانستان، وهي عملية خطرة ولا يمكن ضمان نتيجتها النهائية.