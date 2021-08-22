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جو بايدن: عمليات الإجلاء من كابول صعبة وخطيرة جدا وجنودنا معرضون للخطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "عمليات الإجلاء من كابول صعبة وخطيرة جدا وجنودنا معرضون للخطر".

 

وتعهد بايدن، في كلمة الأحد عن الوضع في أفغانستان، بإعادة أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان إلى بلاده.

 

وكان بايدن قد قال الجمعة، إن عملية إجلاء كبرى تتم للأمريكيين وللحلفاء الأفغان من أفغانستان، وهي عملية خطرة ولا يمكن ضمان نتيجتها النهائية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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