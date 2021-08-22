شكرا لقرائتكم خبر عن 108.8 مليار جنيه مخصصات الدعم السلعى خلال العام.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى مخصصات الدعم السلعى بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022 نحو 108 مليارات و798 مليون جنيه، ويتم توزيع هذا المبلغ على دعم الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية وغيرها من البنود. ونستعرض فيما يلى توزيع هذا المبلغ: ونستعرض فيما يلى توزيع هذا المبلغ: - 50 مليارا و622 مليون جنيه لدعم الخبز - 36 مليارا و600 مليون جنيه لدعم السلع التموينية - 665 مليون جنيه لدعم المزارعين - 18 مليارا و411 مليون جنيه لدعم المواد البترولية - 2 مليار و500 مليون جنيه لدعم أدوية وألبان الأطفال