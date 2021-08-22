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108.8 مليار جنيه مخصصات الدعم السلعى خلال العام.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى مخصصات الدعم السلعى بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022 نحو 108 مليارات و798 مليون جنيه، ويتم توزيع هذا المبلغ على دعم الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية وغيرها من البنود.

ونستعرض فيما يلى توزيع هذا المبلغ:

- 50 مليارا و622 مليون جنيه لدعم الخبز

- 36 مليارا و600 مليون جنيه لدعم السلع التموينية

- 665 مليون جنيه لدعم المزارعين

- 18 مليارا و411 مليون جنيه لدعم المواد البترولية

- 2 مليار و500 مليون جنيه لدعم أدوية وألبان الأطفال

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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