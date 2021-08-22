شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الإعلام المصرى لعب دورا محوريا فى قضية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن الإعلام المصرى لعب دورا كبيرا فى قضية الوعى التى تعتبر القضية الأم فى هذا التوقيت، مضيفا أن النظرية تقول أنه كلما ارتفعت درجات الوعى كلما تجنبنا الأخطاء والمشكلات.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن الإعلام لعب دورا رئيسا فى تلك القضية المحورية فى رفع درجات الوعى لدى المواطنين من خلال تقديم المواد العلمية والتثقيفية والإخبارية والسياسية والدينية والاجتماعية الحقيقية والصادقة بالإضافة إلى النقل الحى والمباشر للأحداث الداخلية والخارجية ومناقشة القضايا ذات الأهمية للشعوب والمجتمعات من كافة جوانبها وبتبسيط طرحها حتى تصل إلى كافة المواطنين من جموع الشعب.

ونوه طارق سعدة إلى أن الإعلام المصرى نجح فى فضح أكاذيب وادعاءات قنوات الشر وكشف حملات التحريض ومواجهتهم، مضيفا أنه دائما ما يثبت الشعب المصرى أيضًا أنه على قدر المسئولية فى الحفاظ على دولته المصرية التى أصبحت متكاملة الأركان قوية المؤسسات وأنه يلمس على أرض الواقع ما يحدث من إنجازات فى كافة المجال ويؤمن وعن يقين بالمردود الذى يعود علينا جميعا من تلك النهضة الشاملة فى كافة مجالات الحياة.

وشدد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على ضرورة أن يستمر الإعلام المصرى فى لعب هذا الدور المحورى فى تلك الفترة الزمنية شديدة الحساسية التى تواجه فيها الدولة المصرية تحديات ما بين التحديات الطبيعية كفيروس كورونا وتحديات المؤامرات من الكارهين والحاقدين للدولة المصرية، موجها رسالة للإعلاميين قائلا:" ندائى للإعلاميين أن يستمروا فى دورهم المهنى والوطنى فى رفع درجات الوعى والتثقيف والتنوير لأبناء شعبهم حتى يستمر المواطن المصرى يد أساسية وقوية تساعد وبقوة فى بناء الدولة المصرية الجديدة التى ظهرت وقوية أركانها بما لا يزيد عن سبع سنوات فقط، فنحن جموع الإعلاميين أمام تلك المسئولية ويجب علينا أن نضعها نصب أعينا لما فيها من الخير لنا ولمصرنا الحبيب".