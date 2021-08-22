انتحار سائق "توكتوك" يعاني اضطرابات نفسية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أقدم سائق "توكتوك" يعاني اضطرابات نفسية على الانتحار، اليوم الأحد، عبر شنق نفسه بقرية المراشدة التابعة، لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى الوقف المركزي، يفيد باستقبال شاب مصاب بخنق في الرقبة، تُوفى قبل إسعافه بقرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

بالفحص تبين أن الجثة للشاب منصور محمد محمد، 21 عامًا، سائق توك توك انتحر بشنق نفسه، توفى خلال نقله إلى المستشفى.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​