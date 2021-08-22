"تفاصيل مقتل عريس المقطم ولغز انتحار فتاة كرداسة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة العامة تأمر بحجز متهم بضرب مُسن وابنته في عين شمس

أمرت النيابة العامة، بحجز متهم بضرب مسن وابنته "بمنطقة عين شمس" لحين استكمال استجوابه.

"الفيزا كارد" كلمة السر.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثة سيدة بها نزيف بالوجه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لغز العثور على جثة سيدة، مقيمة بدائرة مركز "قوص" وبها نزيف بالوجه.

على الفور تم تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل بقالة - مقيم بذات الدائرة).

بعد استبعاد 190 إخوانيًا من السكة الحديد.. كيف ستتعامل الحكومة مع المنتمين للجماعة المحظورة؟

استبعدت هيئة السكة الحديد 190 موظفًا من المنتمين لجماعة الإخوان، الذين يعملون بطوائف التشغيل بالسكة الحديد وعدد من المواقع المؤثرة، وتحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل، في إطار حملة للتطهير من "العناصر الإرهابية والإثارية".

حب من طرف واحد انتهى بمشنقة..اللحظات الأخيرة في انتحار فتاة بكرداسة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات انتحار فتاة عشرينية شنقا داخل غرفتها بمركز كرداسة، شمال المحافظة.

العثور على أشلاء آدمية وسط القمامة بإمبابة.. ومصدر يرجح: ساقا مريض سكري

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على أشلاء آدمية وسط مخلفات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

بالأسماء.. 11 قاضية يعملن في النيابة العامة بعد موافقة "القضاء الأعلى"

وافق المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

مقتل "عريس المقطم" بسبب خلاط.. دافع عن والدته فسقط بطعنات 3 متهمين

كان "محمود. م" داخل شقته بمساكن الزلزال في المقطم يتابع آخر التجهيزات لفرحه المقرر له نهاية الشهر الجاري، لكن مكالمة هاتفية من خاله غيّرت مسار الفرحة إلى مأتم.

"تهريب دقيق وتلاعب في الميزان".. الداخلية تضبط بائع بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان "فساد للركب في تموين أبوكبير شرقية، علناً فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى.. سرقة في وضح النهار" متضمناً قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لأخرى.