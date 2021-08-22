«هنري» يضرب ساحل الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغت العاصفة الاستوائية «هنري» اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة ظهر اليوم الأحد، في وقت كثفت فيه السلطات دعوة السكان إلى الحذر مع خطر حصول فيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

وقالت أجهزة الأرصاد الجوية الأميركية، إن «هنري» ضرب السواحل الأميركية وتحديداً ولاية «رود آيلند» في الساعة 12.15 (16.15 ت غ). وفي وقت سابق، أفاد تقرير للمركز الوطني لرصد الأعاصير أن سرعة الرياح وصلت إلى 95 كلم في الساعة.

وتراجع «هنري» صباحاً من إعصار إلى عاصفة استوائية، ويتوقع أن تتراجع سرعته في الساعات المقبلة، وفق المصدر نفسه الذي أوضح لاحقاً أن العاصفة يمكن «أن تهدأ ليلاً قرب الحدود بين ولايتي نيويورك وكونيتيكت».

وعادة ما يكون شمال شرق الولايات المتحدة في منأى نسبي من هذه العواصف التي تطاول الولايات الجنوبية في شكل أكبر، على غرار فلوريدا ولويزيانا.

ومع ارتفاع حرارة سطح المحيطات، باتت الأعاصير أكثر شدة بحسب العلماء ويطاول خطرها خصوصاً سكان المناطق الساحلية جراء ارتفاع منسوب المياه.

ورغم تحول «هنري» إلى عاصفة استوائية، فإن السلطات تعتبر أنه يبقى مصدر خطر.

وصرح حاكم ولاية نيويورك صباحاً للصحافيين «هناك سبب للقلق. لسنا في منأى من الخطر».

ويتوقع هطول سبعة إلى 15 سنتم من الأمطار في المنطقة وما يصل إلى 25 سنتم في مواقع متفرقة.

وحذر المركز الأميركي لرصد الأعاصير من «ارتفاع خطير في منسوب المياه ورياح عاتية وأمطار يمكن أن تؤدي إلى فيضانات في بعض الأماكن بشمال شرق الولايات المتحدة».