التحالف الدولي يسقط طائرة مسيّرة في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأميركي، إن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا، أمس السبت، بعد اعتبارها تهديداً.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد في الجيش الأميركي واين ماروتو «نجحت طائرة التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة وإسقاطها... بالقرب من قاعدة القرية الخضراء».

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الشهر الماضي، إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أميركيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أميركية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أميركيين.