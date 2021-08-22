السعودية توافق على لقاح «كورونا» للفئة من 12 إلى 17 عاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الأحد، موافقتها على إعطاء لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً.

وجاء قرار موافقة «الهيئة» استناداً على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح «موديرنا» قد استوفى المتطلبات التنظيمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» اليوم الأحد.

وتبين، من خلال مراجعة الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامه في هذه الفئة العمرية.

يذكر أنَّ لقاح «موديرنا» سجل في السعودية بتاريخ التاسع من يوليو الماضي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أكبر.