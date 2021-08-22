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الرئيس التونسي يوضح أسباب التدابير التي اتخذها

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ابوظبي - سيف اليزيد - شرح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، لدى استقباله وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أسباب التدابير التي اتخذها مؤخراً.
وقال سعيد إن التدابير تهدف إلى «حماية الدولة من الانهيار ووضع حدٍ لخيارات زادت الشعب بؤساً وفقراً».
وأضاف الرئيس التونسي، خلال استقبال الوزير السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، أنه اتخذ التدابير في «ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع» وأنه «لا مجال للعودة إلى الوراء».
وسبق أن أرسلت عدة طائرات محملة بمساعدات ومستلزمات طبية لمساعدة تونس في مكافحة تفشي .
وطالبت السعودية المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب تونس.
وقال سعيد «إن الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة».
بدوره، أكد الوزير السعودي أن «المملكة العربية السعودية حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في المجالات كافة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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