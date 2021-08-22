مسؤول أميركي يحذر من هجوم على مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابول الساعين إلى مغادرة أفغانستان "أولوية قصوى" ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال سوليفان لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية إن "التهديد حقيقي وشديد ومستمر، وهو شيء نركز عليه بكل أداة في ترسانتنا".

وأضاف "نعمل بجد مع أجهزتنا الاستخباراتية لمحاولة عزل وتحديد المكان الذي قد يأتي أي هجوم منه".

وظهر الإرهاب كخطر معترف به في الأيام القليلة الماضية مع وجود نحو 6 آلاف جندي أميركي لضمان ما تعهد به الرئيس جو بايدن بانسحاب منظم وآمن من العاصمة الأفغانية.