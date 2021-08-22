مجموعة السبع تعقد اجتماعاً حول أفغانستان الثلاثاء

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يعقد قادة مجموعة السبع اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، عبر الإنترنت لبحث الوضع الحالي في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تترأس بلاده حالياً مجموعة السبع، في تغريدة على موقع تويتر "سأدعو الثلاثاء قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان".

وأضاف جونسون، اليوم الأحد، "من الأساسي أن تعمل الأسرة الدولية معاً لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني في حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة".

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد اجتماعاً افتراضياً مع زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء لبحث الوضع في أفغانستان.

وعقد الخميس اجتماع لمجموعة السبع ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزراء حركة طالبان إلى ضمان "ممر آمن" للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان.

كما شددوا على "ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني".