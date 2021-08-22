مقاتلة تابعة للتحالف الدولي تُسقط طائرة مسيرة شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلن الجيش الأميركي أن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا أمس السبت بعد اعتبارها تهديدا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالجيش الأميركي واين ماروتو “نجحت طائرة التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة وإسقاطها… بالقرب من قاعدة القرية الخضراء”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الشهر الماضي إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أميركيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أميركية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أميركيين.