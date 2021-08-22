بلينكن يكشف.. هذه آخر كلمات “أشرف غني” قبل فراره من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن على كابول. هذا هو الواقع. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتعامل معها”.

كما أكد على أن الاتصال مع طالبان يمتد إلى ما بعد الانهيار في أفغانستان منذ المحادثات في قطر، موضحًا: لدينا منذ فترة طويلة، اتصالات مع طالبان، على المستوى السياسي في الدوحة والعودة إلى الوراء بضع سنوات”.

وأضاف: “كذلك الآن على الأرض في كابول، (لدينا) علاقة عمل، من أجل تفادي التضارب من أجل حل أي مشاكل مع الأشخاص الذين يصلون إلى المطار. كان هذا مهمًا للغاية للتأكد من أنه يمكننا بالفعل تعزيز مصالحنا الخاصة وإخراج الناس بأمان وفعالية قدر الإمكان. هذه هي طبيعة العلاقة”.

وقال بلينكن، في برنامج Face the Nation على قناة CBS “ما أركز عليه، ما نركز عليه جميعًا هو إخراج الناس والتأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا للقيام بذلك. وفي هذه الحالة، أعتقد أن من متطلبات العمل أن تكون على اتصال مع طالبان التي تسيطر على كابول”.

وكشف بلينكن أيضًا أن الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، أخبره في مكالمة هاتفية أنه يعتزم “القتال حتى الموت” في اليوم السابق لفراره من البلاد.

وكان بلينكن قد أخطأ أثناء حديثه عن تفاصيل المكالمة، وأشار إلى غني باسم رئيس سابق آخر، حامد كرزاي.