بالفيديو.. المئات من عناصر طالبان يتوجهون لإحكام سيطرتهم على وادي بنجشير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 9:53 مساءً

أعلنت مصادر أفغانية أن جهود الوساطة فشلت في التوصل إلى حل سلمي في ولاية بنجشير، وأن مقاتلي حركة طالبان يستعدون لاقتحامها.

فيما عرضت طالبان مقطع فيديو يظهر توجه “المئات” من مقاتليها إلى منطقة وادي بنجشير الجبلية التي يقطنها الطاجيك وتقع شمالي كابل، وسط رفض زعيمهم، أحمد مسعود، الاستسلام.

وكتبت الحركة في تغريدة على حسابها على “تويتر” بالعربية: “مئات من مجاهدي الإمارة الإسلامية يتوجهون نحو ولاية بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي”.

ونشرت الحركة في التغريدة تسجيلا مصورا يظهر آليات محملة بالعتاد والمقاتلين في الطريق إلى المنطقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو “طالبان” إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ”منع وقوع مذبحة”.

وليل 16 أغسطس أعلنت “طالبان”، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

وتتهيأ قوات تابعة للحكومة الأفغانية السابقة تحولت إلى حركة مقاومة في الوادي الشديد التحصين الواقع شمال شرق كابل لـ”نزاع طويل الأمد”، من دون استبعاد إمكان التفاوض مع “طالبان”.

والأحد تعهد مسعود، القائد العسكري السياسي الأفغاني من أصول طاجيكية، بمقاومة أي محاولة من حركة “طالبان” لغزو بنجشير.