اعتراض مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوب السعودية

وكان التحالف أعلن في 19 أغسطس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

محمد يوسف

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