اعتراض مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوب السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية
تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض مسيرة مفخخة للحوثيين أطلقت تجاه خميس مشيط.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
وقال “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.
وكان التحالف أعلن في 19 أغسطس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.