شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. «بايدن» يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب إعصار «هنري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار “هنري” من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.
وقرر بايدن إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية، ويأتي ذلك بعد تبني بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند أمس السبت.
وجاء الإجراء الأخير على الرغم من انخفاض قوة إعصار هنري حتى مستوى الإعصار الأسطواني، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم في الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم في الساعة، وتستعد السلطات المحلية لفيضانات وحالات لانقطاع الكهرباء نتيجة للإعصار.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا.. «بايدن» يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب إعصار «هنري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.