شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تلجأ للطائرات التجارية لإسراع عمليات الإجلاء من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت الولايات المتحدة اليوم الأحد بإرسال ست طائرات تجارية للمساعدة في نقل أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان، مع سعي واشنطن لإسراع وتيرة إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من كابول.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن 18 طائرة، بينها طائرات تابعة لعدد من الشركات، ستُستخدم لنقل أناس غادروا أفغانستان بالفعل. وتكشف هذه الخطوة مدى الصعوبات التي تواجهها واشنطن لتنفيذ عمليات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان السريعة على البلاد. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تفعيل "الأسطول الجوي الاحتياطي المدني".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة (سي.بي.إس نيوز): "نحتاج إلى المزيد من الطائرات التي تأتي معا".

ولن تتوجه الطائرات إلى كابول فيما وصفه المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي بالمرحلة الأولى من البرنامج، مما يشير إلى إمكانية إرسال المزيد من الطائرات التجارية في وقت لاحق.