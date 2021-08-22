شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: الإعلام المصرى قدم محتوى متميز أسهم في معالجة قضايا المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، أن الإعلام المصرى يقوم بدور شديد الأهمية في معركة الوعى، وأنه كان شريكا أساسيا في كل ما حدث خلال الـ8 سنوات الماضية، مضيفا أنه لعب دور مهم و حقيقى على كل الأصعدة .

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات له، أن الإعلام المصرى قدم إعلاماً وطنياً لعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول ولا يزال يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية، لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، متابعا:" كما قدما محتوى إعلامى متميز أسهم بقوة فى معالجة العديد من قضايا وهموم المجتمع."

وأشار عبد المحسن سلامة، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت إعادة وجه الإعلام التنويري و الإنتاج الفني المميز من جديد وبقوة، من خلال توظيف القوى الناعمة في الأعمال الدرامية التي تساهم في تشكيل الهوية و تضرب الأمثلة في البطولة وإنتاج مسلسلات تتضمن رسائل مهمة تحمل في طياتها جوهر الفن الحقيقي، مما انعكس بصورة إيجابية على المشهد الدرامي المصرى، لافتا إلى أن المجهودات التي قامت بها إصدارات الشركة ساهمت فى إعادة القوة الناعمة للإعلام المصري، واستطاعت أن تتصدى بجهد كبير لأكاذيب وشائعات قوى الشر، وأنها ساهمت في دفع مسار الإعلام.