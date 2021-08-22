خلال 20 عاماً.. ألمانيا صدرت أسلحة لأفغانستان بـ 419 مليون يورو

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أعلنت الحكومة الألمانية أنها أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة حربية وغيرها من معدات التسلح إلى أفغانستان بقيمة تزيد على 400 مليون يورو منذ بدء المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان قبل 20 عاماً.



وجاء في تقارير صادرات الأسلحة السنوية للحكومة الاتحادية وفي قائمة حديثة لوزراة الاقتصاد الألمانية، وفقا ل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة تم توريده إلى قوات الشركاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإلى سفارات وإلى الأمم المتحدة، ومن بينها دبابات ومركبات مدرعة وأسلحة صغيرة مثل بنادق ومدافع رشاشة. وأكدت الحكومة في تقاريرها أن جزءً محدودا فقط هو الذي ذهب إلى القوات الأفغانية.

يذكر أن المهمة التي قادها حلف شمال الأطلسي اعتباراً من عام 2003 لقوات دولية في أفغانستان كانت بدأت بالفعل في نهاية عام 2001 بعد سلسلة من الهجمات المروعة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شخص في 11 سبتمبر(أيلول) من العام ذاته. وكان هناك جنود من الجيش الألماني منذ البداية.

ومنذ بداية عام 2002 وحتى اليوم، تم التصريح بصادرات أسلحة إلى أفغانستان بقيمة 418.8 مليون يورو. وكانت صدرت آخر تصاريح التصدير في هذا العام أيضا، وكانت تتعلق بمركبات دفع رباعي ذات حماية خاصة لأجل حلف الأطلسي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليون يورو.