شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانية تضع مولودها على متن طائرة إجلاء أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سلاح الجو الأمريكي إن امرأة أفغانية وضعت مولودة على متن طائرة إجلاء أمريكية أمس السبت بعد دقائق من هبوطها في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وقالت قيادة الحركة الجوية الأمريكية على تويتر إن المرأة ولدت في غرفة الشحن بطائرة تابعة للقوات الجوية من طراز سي-17 بعد معاناة المخاض والمضاعفات أثناء الرحلة.

وأضافت "قرر قائد الطائرة النزول من الارتفاع لزيادة الضغط الجوي في الطائرة مما ساهم في استقرار الحالة وإنقاذ حياة الأم".

وكانت المرأة ضمن مجموعة من الفارين من طالبان في أفغانستان في إطار المرحلة الثانية لرحلة إجلاء جوي أقلعت من قاعدة في الشرق الأوسط.

وتم نقل المرأة والمولودة إلى منشأة طبية وهما في صحة جيدة.