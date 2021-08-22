فيديو يظهر دمار قصف الحوثيين لحي سكني بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر مقطع فيديو حديث حجم الدمار الذي تعرض له حي منظر في مدينة الحديدة، جراء القصف الذي تشنه مليشيات الحوثي على الحي منذ توقيع اتفاق ستوكهولم نهاية العام 2018م،

وأسفر القصف القصف المدفعي والصاروخي المتعمد من قبل مليشيات الحوثي، بين الحين والآخر، على حي منظر التابع لمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، عن تدمير منازل الأهالي وتشريدهم منها.

وقال مواطنون في حي منظر إنهم يتعرضون للقصف اليومي من قبل المليشيات الحوثية وهم في منازلهم، ما جعلهم ينزحون بأسرهم وأولادهم إلى أماكن آمنة من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وأكد المواطنون، أن منازلهم دمرت بالكامل ولم تتبقَّ منازل صالحة للسكن والعيش فيها، ما جعل مئات الأسر تعيش حياة التشرد والنزوح وتبحث لها عن أماكن بعيدة عن قصف الحوثيين.

وأضافوا، أن القصف الحوثي طال جميع الأماكن في الحي حتى المساجد نالت نصيبها من الأضرار والدمار وأصبحت شاهداً على جرائم الحوثيين.

وتستمر المليشيات الحوثية الإجرامية بارتكاب أعمالها العدائية بحق المواطنين في حي منظر السكني جنوب مدينة الحديدة، مخلفة دمارا كبيراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، لتجبرهم على التشرد والنزوح.

ونشر موقع المركز الإعلامي لألوية العمالقه مقطع الفيديو موثقا جانبا من جرائم المليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأعيان المدنية التي تعد من جرائم الحرب حسب المواثيق الدولية. >