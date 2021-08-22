واشنطن ترصد مكافأة مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار، لمن يعطي معلومات عن رجل ينتمي إلى حزب الله اللبناني، وفق موقع روسيا اليوم.



وفي تغريدة على موقع تويتر نشرها برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، احتوت على صورة الرجل المطلوب، ذكر أن اسم الشخص المطلوب "خليل يوسف حرب وهو مستشار مقرب من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله".

وأوضح البرنامج أن "خليل حرب أشرف على العمليات العسكرية للحزب في العديد من دول الشرق الأوسط، كما أن حرب أيضاً حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء حزب الله اللبناني في اليمن".

ودعا البرنامج كل من يملك معلومات عن خليل حرب إلى إرسال المعلومات عبر "تلغرام أو سيغنال أو واتساب".