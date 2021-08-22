شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تدمير مسيرة حوثية قبل استهدافها "خميس مشيط" بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وأوضح التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم "إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.