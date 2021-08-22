شكرا لقرائتكم خبر وزير خارجية قطر: لا يمكن توقع رد فعل طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن.» الإخبارية الأمريكية «نحن نبذل قصارى جهدنا لدفعهم وللتأكيد عليهم بشأن أهمية التصرف والتعامل كجزء من المجتمع الأفغاني، ولكن لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه رد فعلهم حتى يعودوا إلينا بإجابة واضحة».
وأضاف «لم نشعر منهم برفض لهذه الأفكار التي قدمناها لهم، لكننا لم نسمع منهم أيضا أي قبول لهذه الأفكار».
واستطرد بالقول «تحتاج إلى الانخراط، تحتاج إلى الاتفاق على حل سلمي هناك، شكل من أشكال تقاسم السلطة الذي يتم تمثيل الجميع فيه، وحماية حقوق الأقليات، وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب والمرأة، وحقوق التعليم. هذا هو ما تدعمه قطر».
وعما إذا ما كانت بلاده تشعر بالندم، لكونها جزءا من الجهود مع طالبان بما في ذلك التوسط في الاتفاق بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والحركة، قال «الندم على القدرة على المساعدة في تحقيق السلام بين البلدان وإنقاذ أرواح الناس لن يحدث لدينا أبدا، طالما أن ما نقوم به بحسن نية».
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