أمير الكويت: سندعم العراق لمواجهة التحديات

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واستعرض الجانبان خلال زيارة الجانب العراقي للكويت أمس، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود الرغبة لتنمية الشراكة الثنائية ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأكد أمير الكويت أن بلاده «ستظل مساندة للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات، والمشاركة في تذليل العقبات من أجل تعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح شعبي البلدين».
من جهته أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومة بلاده تعمل لجعل العراق نقطة التقاء وحوار، معربا عن شكره لـ»الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على مواقفهم تجاه العراق».
وأعرب الكاظمي عن «تقدير العراق لموقف الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، ورؤية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، في دعم العراق، ومساندته، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».
وأكد الكاظمي أن «ما تواجهه المنطقة من تحديات، بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الإقليمية وغيرها مما يجعلنا أكثر إيمانا بضـرورة أن نتعاضد وأن نرفع مستوى التنسيق بين بلدينا».
ولفت إلى أن «الحكومة العراقية تعمل من أجل تحول العراق، إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتكثف الجهود من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار».
وبين الكاظمي أن «بغداد تستضيف نهاية الشهر الحالي، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد»، معربا عن رغبة «العراق بمشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات».
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