الفصائل الفلسطينية تتوعد باستمرار احتجاجات غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعدت الفصائل الفلسطينية في غزة أمس باستمرار الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل بعد يوم من توتر خلف إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجنديا إسرائيليا.

وقالت الفصائل في بيان جرى تلاوته شرق غزة إن فعالياتها الشعبية ستستمر «دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على القطاع».

وطالبت بوقف عرقلة إعادة الإعمار ورفع الحصار لإنهاء عزلة غزة، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات «التي سيتم إقرارها وفق فعاليات ومحددات بما يحقق الأهداف».

وأدانت الفصائل شن إسرائيل غارات على قطاع غزة الليلة الماضية، معتبرة أن إسرائيل «تتحمل المسؤولية عما جرى أمس باستهدافها المواطنين العزل» خلال احتجاجهم قرب السياج الحدودي.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية غارات استهدفت مواقع تدريب تتبع لحركة «حماس» في وسط وشمال قطاع غزة سمع على إثرها دوي انفجارات من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب 42 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة أمس الأول عقب تظاهرة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019.